В Молдове планируют ввести налоги на посылки из Temu и Joom

09:42, 30 октября 2025
Молдавские власти обсуждают новые правила налогообложения онлайн-покупок, чтобы ограничить влияние дешёвых импортных товаров на внутренний рынок.
Власти Молдовы рассматривают возможность введения регулирования международных посылок с торговых платформ Temu, Joom и других, которые поступают из Китая и других стран. Об этом рассказал депутат от правящей партии PAS Раду Мариан, передает Newsmaker.

По его словам, дешевые товары из-за рубежа приносят выгоду потребителям, но в то же время наносят ущерб местным производителям и сокращают количество рабочих мест.

«Мы должны признать, что проблема действительно существует. Китай активно инвестирует в собственную промышленность и предоставляет большие субсидии, что приводит к перепроизводству. В результате товары становятся очень дешевыми, но это подрывает деятельность местных предпринимателей и снижает продажи», — отметил Мариан.

Депутат подчеркнул, что власти ищут баланс между защитой внутреннего бизнеса и интересами граждан:

«Люди хотят покупать как можно дешевле, но необходимо найти решение, которое не навредит экономике и рабочим местам в долгосрочной перспективе», — добавил он.

По словам Мариана, обсуждение возможных изменений в законодательстве и налоговых правилах начнется после формирования нового правительства.

Ранее исполняющая обязанности министра финансов Виктория Белоус сообщила, что власти рассматривают несколько вариантов решения проблемы. Предприниматели жалуются, что из-за большого количества посылок, не облагаемых налогами, они теряют часть продаж.

Белоус пояснила, что среди возможных мер — снижение порога освобождения от НДС для посылок, введение административного сбора за их обработку и обязательная регистрация получателей для уплаты налогов.

«Эти меры похожи на те, что действуют в странах ЕС. Окончательного решения пока нет — перед внедрением любых изменений власти проведут консультации с бизнесом и гражданами», — отметила министр.

В настоящее время в Молдове посылки стоимостью до 150 евро не облагаются НДС при ввозе в страну.

