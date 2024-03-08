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  1. В Україні

У Києві на дитину напала вівчарка у кафетерії

13:28, 8 березня 2024
Вівчарка напала на дитину.
У Києві на дитину напала вівчарка у кафетерії
Фото ілюстративне, джерело фото: pixabay.com
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У Києві по вулиці Сурікова, 3 на дитину напала собака вівчарка. Подія трапилася у кафетерії «Yellow  Cup» по вулиці Сурікова, 3.

Наразі на місце викликали поліцію.

Раніше ми писали, що у Київській області поліцейські притягнули до відповідальності власника собаки, який порушив правила утримання тварин.

Ще повідомлялося, що на главу МЗС Дмитра Кулебу напав собака. За його словами, на його чотирилапих і на нього напав великий собака, якого вигулювали без повідка.

Додамо, на Киїщині собака бійцівської породи напала на дітей та покусала їх. Чоловік вигулював улюбленця без повідця і намордника.

Крім того, на Київщині собаки покусали матір з дитиною. Внаслідок укусів тварин, жінка та дитина отримали тілесні ушкодження у вигляді численних ран тулуба та кінцівок.

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