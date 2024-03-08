В МИД официально подтвердили возвращение в Украину Zara и Bershka

Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home – возвращаются в Украину.

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Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило, что бренды компании Inditex возвращаются в Украину. Речь идет о магазинах Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

В МИД отметили, что работу по возобновлению работы брендов в Украине вели с 2022 года. Возвращение компании Inditex является в Министерстве иностранных дел называют следующим шагом после возобновления работы McDonald's, H&M и других.

«По поручению Президента Украины с 2022 года МИД ведет системную работу со всеми ведущими международными брендами, которые оставили украинский рынок из-за начала полномасштабной войны рф, для возобновления их работы в Украине. Возвращение Inditex является следующим шагом после возобновления работы McDonald's, H&M и других», – заявили в МИД.

Ранее стало известно, что планируется открыть 50 из более 80 магазинов Zara.

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