В Естонії заборонили армії використовувати продукцію Pepsi та Nestle через підтримку рф

Міністр оборони Естонії заборонив використання продукції фірм, що працюють у рф.

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про заборону використання продукції компаній, які продовжують вести бізнес у росії, у своєму міністерстві та силах оборони. Відповідне розпорядження він опублікував в соцмережі Х.

Певкур заявив, що фірми, що продовжують співпрацювати з росією, підтримують воєнний механізм кремля у війні проти України.

Згідно з розпорядженням, заборона стосується торгових автоматів, кафе та інших торгових точок, які продають продукцію від таких компаній, як PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever та Mondelēz International, під юрисдикцією Міністерства оборони. Також буде зупинено перепродаж тютюнових виробів від Philip Morris International та Japan Tobacco International (JTI).

Міністр Ханно Певкур підкреслив, що багато західних компаній припинили свою діяльність у росії, але все ще є ті, хто продовжує підтримувати російську економіку.

«Я наказав прибрати від міністерства оборони Естонії та збройних сил усі продукти компаній PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever, Mondelēz International, Philip Morris International, JTI та інші), які все ще діють у росії і таким чином підтримують російську воєнну машину проти України», - зазначив він.

Очікується, що продукцію буде вилучено з асортименту протягом 60 днів після отримання повідомлення торговими партнерами Міністерства оборони.

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