Конкурс в Высший антикоррупционный суд планируют завершить до конца 2024 года

В марте будет сформирован новый состав Общественного совета международных экспертов.

Высшая квалификационная комиссия судей 1 марта 2024 года презентовала второй в истории Украины конкурс на должности 25 судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС.

Как отметил член ВККС Олег Колиуш, в марте будет сформирован новый состав Общественного совета международных экспертов (ГРМЭ, ОСМЭ), который обязательно участвует в отборе судей ВАКС и АП ВАКС.

От субъектов формирования ОСМЭ (Совет Европы, Европейское управление по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский Союз, Организация по экономическому сотрудничеству и развитию) Комиссия получит финальный список кандидатов на должности членов ОСМЭ, с которыми члены ВККС проведут собеседования. После этого Комиссия выберет шесть членов нового состава ОСМЭ.

В целом завершить конкурс в ВАКС и АП ВАКС с предоставлением соответствующих рекомендаций ВККС планирует до конца 2024 года.

Как отметили члены ВККС Виталий Гацелюк и Алексей Омельян, кандидатам на должности судей ВАКС необходимо внимательно отнестись к оформлению документов, ведь подавать их нужно будет только в электронной форме через сайт Комиссии.

Особое внимание следует уделить правильности заполнения декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, декларации добропорядочности кандидата на должность судьи, декларации родственных связей.

Для военнообязанных кандидатов также важно соблюдать правила воинского учета.

Отправлять документы в электронном виде в ВККС необходимо по принципу «один документ – один файл».

Фото кандидата на должность судьи ВАКС также должно быть «официальным».

Как добавил Виталий Гацелюк, конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС, хоть и будет непростым для кандидатов, но вместе с тем он будет достаточно интересным.

Во время конкурса кандидаты будут проходить тестирование, выполнять практическое задание, проходить через специальную проверку, тестирование личных морально-психологических качеств кандидата и собеседования с членами ВККС и ОСМЭ. Также еще одно, финальное, собеседование, кандидаты пройдут уже непосредственно перед предоставлением им рекомендации после завершения конкурса.

Напомним, что 23 ноября ВККС объявила конкурс на 15 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС.

Согласно условиям конкурса, срок подачи документов для участия в конкурсе – с 1 марта по 15 марта 2024 года (включительно).

Стать судьей ВАКС и АП ВАКС смогут кандидаты, которые :

имеют стаж работы в должности судьи не менее пяти лет;

имеют научную степень в области права и стаж научной работы в области права не менее семи лет;

имеют опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в суде и/или защите от уголовного обвинения не менее семи лет;

имеют совокупный стаж (опыт) профессиональной деятельности не менее семи лет

В настоящее время в ВАКС и АП ВАКС осуществляют правосудие 38 судей, в том числе 27 судей в первой инстанции и 11 в Апелляционной палате.

Напомним, что первый конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС прошел в 2018-2019 годах.

Также отметим, что в ВАКС ранее сообщили, что конкурс обязательно должен состояться в 2024 году, поскольку именно в этом году истекает определенный законом 6-летний срок полномочий ОСМЭ.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.