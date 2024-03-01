Конкурс до Вищого антикорупційного суду планують завершити до кінця 2024 року

У березні буде сформовано новий склад Громадської ради міжнародних експертів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 1 березня 2024 року презентувала другий в історії України конкурс на посади 25 суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС.

Як зазначив член ВККС Олег Коліуш, у березні буде сформовано новий склад Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка обов’язково бере участь у відборі суддів ВАКС та АП ВАКС.

Від суб’єктів формування ГРМЕ (Рада Європи, Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський Союз, Організація з економічного співробітництва та розвитку) Комісія отримає фінальний список кандидатів на посади членів ГРМЕ, з якими члени ВККС проведуть співбесіди. Після цього Комісія обере шість членів нового складу ГРМЕ.

В цілому, завершити конкурс до ВАКС та АП ВАКС з наданням відповідних рекомендацій ВККС планує до кінця 2024 року.

Як у свою чергу зазначили члени ВККС Віталій Гацелюк та Олексій Омельян, кандидатам на посади суддів ВАКС необхідно уважно поставитись до оформлення документів, адже надсилати їх можна буде лише у електронній формі через сайт Комісії.

Особливу увагу треба приділити правильності заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації доброчесності кандидата на посаду судді, декларації родинних зв’язків.

Для військовозобов’язаних кандидатів також важливо дотримуватися правил військового обліку.

Надсилати документи в електронному вигляді до ВККС необхідно за принципом «один документ – один файл».

Фото кандидата на посаду судді ВАКС також повинно бути «офіційного» формату.

Як додав Віталій Гацелюк, конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, хоч і буде непростим для кандидатів, але разом з тим він буде і досить цікавим.

Під час конкурсу кандидати будуть проходити тестування, виконувати практичне завдання, проходити через спеціальну перевірку та співбесіди з членами ВККС та ГРМЕ. Також ще одну, фінальну, співбесіду, кандидати пройдуть вже безпосередньо перед наданням рекомендації після завершення конкурсу.

Нагадаємо, що 23 листопада ВККС оголосила конкурс на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Згідно з умовами конкурсу, строк подання документів для участі у конкурсі – з 1 березня до 15 березня 2024 року (включно).

Стати суддею ВАКС та АП ВАКС зможуть кандидати, які:

мають стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

мають науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

мають досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;

мають сукупний стаж (досвід) професійної діяльності щонайменше сім років.

Наразі у ВАКС та АП ВАКС здійснюють правосуддя 38 суддів, зокрема, 27 суддів у першій інстанції та 11 в Апеляційній палаті.

Нагадаємо, що перший конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС відбувся у 2018-2019 роках.

Також зазначимо, що у ВАКС раніше повідомили, що конкурс обов’язково повинен відбутися у 2024 році, оскільки саме в цьому році закінчується визначений законом 6-річний строк повноважень ГРМЕ.

Автор В’ячеслав Хрипун

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