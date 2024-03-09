9 марта на Крещатике и Сумской в Киеве частично ограничат движение транспорта

В местах выполнения ремонта улично-дорожной сети на отдельных участках будут частично ограничивать движение транспорта.

Изображение: freepik.com

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В субботу, 9 марта, в Киеве пройдет ямочный ремонт улично-дорожной сети на улицах Крещатик и Сумская.

Как сообщили в КГГА, в местах выполнения ремонта на отдельных участках будут частично ограничивать движение транспорта.

Так, в частности, в субботу с 08:00 до 18:00 движение транспорта будут ограничивать:

на ул. Крещатик – от Владимирского спуска до бульв. Тараса Шевченко;

на ул. Сумской – от ул. Холодноярской до ул. Казацкой;

Также мы писали, что в Киеве ограничат движение пешеходов вблизи станции скоростного трамвая «Александры Экстер».

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