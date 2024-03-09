9 марта на Крещатике и Сумской в Киеве частично ограничат движение транспорта

В субботу, 9 марта, в Киеве пройдет ямочный ремонт улично-дорожной сети на улицах Крещатик и Сумская.
Как сообщили в КГГА, в местах выполнения ремонта на отдельных участках будут частично ограничивать движение транспорта.
Так, в частности, в субботу с 08:00 до 18:00 движение транспорта будут ограничивать:
- на ул. Крещатик – от Владимирского спуска до бульв. Тараса Шевченко;
- на ул. Сумской – от ул. Холодноярской до ул. Казацкой;
Также мы писали, что в Киеве ограничат движение пешеходов вблизи станции скоростного трамвая «Александры Экстер».
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