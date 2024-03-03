В Киеве ограничат движение пешеходов вблизи станции скоростного трамвая «Александры Экстер»

Один из спусков к станции скоростного трамвая «Александры Экстер» перекроют до конца марта.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» сообщила, что движение пешеходов возле станции скоростного трамвая «Александры Экстер» будет временно ограничено. Об этом говорится в пресс-службе КК.

Отмечается, что для проведения ремонтных работ пешеходного прохода под путепроводом по улице Александры Экстер с 4 по 31 марта будет перекрыт спуск для пешеходов на станцию скоростного трамвая со стороны остановки общественного транспорта «Улица Александры Экстер».

Вход и выход на остановку скоростного трамвая будут осуществляться с противоположной стороны путепровода со стороны улицы Оноре де Бальзака.

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