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  1. В Украине

В Киеве ограничат движение пешеходов вблизи станции скоростного трамвая «Александры Экстер»

09:47, 3 марта 2024
Один из спусков к станции скоростного трамвая «Александры Экстер» перекроют до конца марта.
В Киеве ограничат движение пешеходов вблизи станции скоростного трамвая «Александры Экстер»
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Коммунальная корпорация «Киевавтодор» сообщила, что движение пешеходов возле станции скоростного трамвая «Александры Экстер» будет временно ограничено. Об этом говорится в пресс-службе КК.

Отмечается, что для проведения ремонтных работ пешеходного прохода под путепроводом по улице Александры Экстер с 4 по 31 марта будет перекрыт спуск для пешеходов на станцию скоростного трамвая со стороны остановки общественного транспорта «Улица Александры Экстер».

Вход и выход на остановку скоростного трамвая будут осуществляться с противоположной стороны путепровода со стороны улицы Оноре де Бальзака.

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