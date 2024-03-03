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  1. Общество

3 марта: какой сегодня праздник и главные события

09:09, 3 марта 2024
3 марта празднуют Международный день писателя.
3 марта: какой сегодня праздник и главные события
Фото: Adobe Stock
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3 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день дикой природы. Это довольно молодой праздник, впервые отпраздновали в 2013 году. Именно в этом году в декабре состоялось 68 заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций, в ходе которого рассматривались проблемы дикой природы, разные пути их решения. Дата празднования была выбрана во время заседания. Этот день имеет большое значение для защиты дикой природы. Именно 3 марта 1973 года была принята Конвенция СИТЕС, запретившая незаконную торговлю дикими животными, которым грозит полное уничтожение.

Также 3 марта Всемирный день слуха. Событие было основано по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Ежегодно она определяет тему и разрабатывает научно обоснованные информационно-пропагандистские программы (открытки, брошюры, баннеры, плакаты), которые распространяются среди партнеров в правительствах и населения во всем мире.

А еще 3 марта празднуют Международный день писателя. Событие было основано ПЕН-клубом (международное объединение писателей) в 1986 году, но в Украину праздник пришел только в 2012 году по инициативе писательницы Ларисы Ницой. Своим профессиональным днем этот праздник могут считать редакторы, журналисты, историки и другие мастера слова.

3 марта Международный день детского телевидения и радиовещания. Событие было начато по инициативе ЮНИСЕФ, выбрав дату 2009 года. Каждый год праздник приходится на первое воскресенье марта. В этот день проводят крупнейшую в мире медиа-кампанию для детей, которая направлена на продвижение прав ребенка, особенно на его право на участие в жизни общества.

Также 3 марта Международный день ирландского виски. Дата посвящена почитанию богатой истории, уникальным методам производства и разнообразию ирландского виски. Выбор числа 03.03 осознан, ведь оно символизирует важность тройки в истории этого напитка. Существует три традиционных стиля ирландского виски — Single Grain, Single Malt, and Single Pot Still. А также виски производят с помощью тройной дистилляции, которая и отличает этот напиток от аналогов.

Какой сегодня церковный праздник

3 марта в церковном календаре – день памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Пострадали они за свою веру во Христа в Амосии Понтийской (Малая Азия). Евтропий и Клеоник были братьями, а Василиск был племянником великомученика Феодора Тирона. Когда Феодор погиб, они трое находились в заключении из-за своих проповедей.

Календарь важных событий за 3 марта:

1585 год – в Виченце открывают Театр Олимпико, построенный по проекту Андреа Палладио – первый и самый древний крытый театр Европы;

1645 год — Михаэлем ван Лангреном создана первая карта Луны;

1802 год — в Вене публикуют «Луную сонату» Бетховена;

1866 год — в Киеве открывают публичную библиотеку (теперь — Национальная парламентская библиотека Украины);

1875 год — в Париже со скандалом проходит премьера оперы «Кармен» Жоржа Бизе;

1915 год — в Нью-Йорке проходит премьера величайшего немого фильма всех времен и народов — «Рождение нации» режиссера Дэвида Гриффита;

1917 год — в Киеве организуют Украинский Центральный Совет (УЦР);

1918 год — согласно Берестейскому миру советская Россия признает независимость Украины;

1923 год — выходит первый номер нью-йоркского журнала «Time»;

1924 год — в Турции отменяют Османскую династию, халифат, другие религиозные органы и начали светские реформы;

1931 год — президент США Гувер утверждает решение Конгресса США считать стихотворение «Звездно-полосатый флаг», написанное в 1814 году Фрэнсисом Ки под влиянием событий англо-американской войны 1812 года и положенное впоследствии на мелодию популярной английской песни «To Anacreon in Heaven» гимном США;

1938 год — в Саудовской Аравии бурильщики Standard Oil Company (California) обнаруживают большой источник сырой нефти;

1945 год — во Львове начинает работу Областная государственная картинная галерея;

1952 год — утверждают генеральный план застройки Черкасс, разработанный Киевским институтом проектирования;

1991 год — в Латвии и Эстонии проходят референдумы, на которых большинство граждан высказались за выход этих республик из состава СССР;

1994 год — Украина и США подписывают договор о дружбе и сотрудничестве;

2005 год — Стив Фоссетт осуществляет первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли на самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer;

2020 год — объявляют о первом подтвержденном случае коронавирусной болезни 2019 в Украине;

2022 год – Грузия официально подает заявку на вступление в Европейский Союз.

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