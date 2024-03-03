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  1. В мире

В Литве сообщили, когда начнут конфискацию автомобилей с российскими номерами

08:50, 3 марта 2024
В Литве объяснили, что выполняют санкции Европейского Союза против россии.
В Литве сообщили, когда начнут конфискацию автомобилей с российскими номерами
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В Литве предупредили владельцев машин с российскими регистрационными знаками, что они должны зарегистрировать транспорт до 11 марта или выехать с территории страны и ЕС. Об этом сообщила пресс-служба таможни Литовской Республики.

В заявлении сказано, что на территории Литвы все еще находятся люди, которые управляют автомобилями, зарегистрированными в рф.

«До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо уехать из ЕС», - говорится в сообщении.

В заявлении отмечают, что с 11 марта лица, которые будут иметь машины с российскими номерами, будут считаться нарушившими положения законодательства, и будут «привлекаться к ответственности, предусмотренной статьей 515 КУоАП, которая предусматривает штраф и конфискацию автомобиля».

Литовская таможня сделает исключение только для тех граждан рф, которые следуют транзитом в Калининградскую область или из нее на транспортных средствах, зарегистрированных в россии по упрощенному проездному документу (СПД). Но этот переезд не может длиться более 24 часов. Также во время транзита транспортное средство должно сопровождать его владелец. Если владельца нет в машине, транспортное средство на территорию Литвы не пустят.

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