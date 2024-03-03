У Литві повідомили, коли почнуть конфіскацію автомобілів з російськими номерами

У Литві пояснили, що виконують санкції Європейського Союзу проти росії.

У Литві попередили власників машин із російськими реєстраційними знаками, що вони мають зареєструвати транспорт до 11 березня або виїхати з території країни та ЄС. Про це повідомила прес-служба митниці Литовської Республіки.

У заяві сказано, що на території Литви все ще знаходяться люди, які керують автомобілями, зареєстрованими у росії.

«До 11 березня вони мають або зареєструвати транспортні засоби у Литві, або виїхати з ЄС», - йдеться у повідомленні.

У заяві зазначають, що з 11 березня особи, які матимуть машини з російськими номерами, вважатимуться такими, що порушують положення законодавства, і «притягуватимуться до відповідальності, передбаченої статтею 515 КУпАП, яка передбачає штраф та конфіскацію автомобіля».

Литовська митниця зробить виняток лише для тих громадян рф, які прямують транзитом в Калінінградську область або з неї на транспортних засобах, зареєстрованих в росії за спрощеним проїзним документом (СПД). Але цей переїзд не може тривати більше, ніж 24 години. Також під час транзиту транспортний засіб повинен супроводжувати його власник. Якщо власника в машині немає, транспортний засіб на територію Литви не пустять.

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