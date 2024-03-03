3 березня: яке сьогодні свято та головні події

3 березня святкують Міжнародний день письменника.

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У неділю, 3 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

3 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день дикої природи. Це досить молоде свято, яке вперше відсвяткували 2013 року. Саме цього року в грудні відбулося 68 засідання Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних націй, під час якого розглядалися проблеми дикої природи, різні шляхи їх розв'язання. Дату святкування обрали під час засідання. Для захисту дикої природи цей день має велике значення. Саме 3 березня 1973 року була прийнята Конвенція СІТЕС, яка заборонила незаконну торгівлю дикими тваринами, яким загрожує повне знищення.

Також 3 березня Всесвітній день слуху. Подія була заснована за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Щороку вона визначає тему та розробляє науково обґрунтовані інформаційно-пропагандиські програми (листівки, брошури, банери, плакати), які поширюються серед партнерів в урядах і серед населення по всьому світу.

А ще 3 березня святкують Міжнародний день письменника. Подія була заснована ПЕН-клубом (міжнародне об'єднання письменників) 1986 року, але до України свято прийшло лише 2012 року за ініціативи письменниці Лариси Ніцой. Своїм професійним днем це свято також можуть вважати редактори, журналісти, історики та інші майстри слова.

3 березня Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення. Подія була започаткована за ініціативи ЮНІСЕФ, обравши дату 2009 року. Щороку свято припадає на першу неділю березня. Цього дня проводять найбільшу у світі медіа-кампанію для дітей, яка спрямована на просування прав дитини, особливо на її права на участь в житті суспільства.

Також 3 березня Міжнародний день ірландського віскі. Дата присвячена вшануванню багатої історії, унікальним методам виробництва та різноманіттю ірландського віскі. Вибір числа 03.03 є свідомим, адже воно символізує важливість трійки в історії цього напою. Існує три традиційні стилі ірландського віскі — Single Grain, Single Malt, and Single Pot Still. А також віскі створюють за допомогою потрійної дистиляції, яка і відрізняє цей напій від аналогів.

Яке сьогодні церковне свято

3 березня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска. Постраждали вони за свою віру в Христа в місті Амасії Понтійській (Мала Азія). Євтропій та Клеоник були братами, а Василіск був племінником великомученика Феодора Тирона. Коли Феодор загинув, вони троє перебували в ув'язненні через свої проповіді.

Календар важливих подій за 3 березня:

1585 рік — у Віченці відкривають Театр Олімпіко, побудований за проєктом Андреа Палладіо — перший і найбільш стародавній критий театр Європи;

1645 рік — Міхаелем ван Лангреном створена перша карта Місяця;

1802 рік — у Відні публікують «Місячну сонату» Бетховена;

1866 рік — у Києві відкривають публічну бібліотеку (тепер — Національна парламентська бібліотека України);

1875 рік — у Парижі зі скандалом проходить прем'єра опери «Кармен» Жоржа Бізе;

1915 рік — у Нью-Йорку проходить прем'єра найвидатнішого німого фільму всіх часів і народів — «Народження нації» режисера Девіда Гріффіта;

1917 рік — у Києві організовують Українську Центральну Раду (УЦР);

1918 рік — згідно з Берестейським миром радянська Росія визнає незалежність України;

1923 рік — виходить друком перший номер нью-йоркського часопису «Time»;

1924 рік — у Туреччині скасовують Османську династію, халіфат, інші релігійні органи влади та розпочали світські реформи;

1931 рік — президент США Гувер затверджує рішення Конгресу США вважати вірш «Зоряно-смугастий прапор», написаний у 1814 році Френсісом Кі під впливом подій англо-американської війни 1812 року і покладений згодом на мелодію популярної англійської пісні «To Anacreon in Heaven», офіційним гімном США;

1938 рік — у Саудівській Аравії бурильники Standard Oil Company (California) виявляють велике джерело сирої нафти;

1945 рік — у Львові розпочинає роботу Обласна державна картинна галерея;

1952 рік — затверджують генеральний план забудови Черкас, розроблений Київським інститутом проєктування;

1991рік — у Латвії та Естонії відбуваються референдуми, на яких більшість громадян висловилася за вихід цих республік зі складу СРСР;

1994 рік — Україна й США підписують договір про дружбу і співпрацю;

2005 рік — Стів Фоссетт здійснює перший одиночний безпосадковий авіапереліт навколо Землі на літаку Virgin Atlantic GlobalFlyer;

2020 рік — оголошують про перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби 2019 в Україні;

2022 рік — Грузія офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

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