У Києві обмежать рух пішоходів поблизу станції швидкісного трамваю «Олександри Екстер»

Один із спусків до станції швидкісного трамваю «Олександри Екстер» перекриють до кінця березня.

Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що рух пішоходів поблизу станції швидкісного трамваю «Олександри Екстер» буде тимчасово обмежено. Про це йдеться у пресслужбі КК.

Зазначається, що для проведення ремонтних робіт пішохідного проходу під шляхопроводом по вулиці Олександри Екстер з 4 по 31 березня буде перекритий спуск для пішоходів до станції швидкісного трамваю зі сторони зупинки громадського транспорту «Вулиця Олександри Екстер».

Вхід та вихід на зупинку швидкісного трамваю буде здійснюватися з протилежної сторони шляхопроводу зі сторони вулиці Оноре де Бальзака.

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