У Києві обмежать рух пішоходів поблизу станції швидкісного трамваю «Олександри Екстер»

Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що рух пішоходів поблизу станції швидкісного трамваю «Олександри Екстер» буде тимчасово обмежено. Про це йдеться у пресслужбі КК.
Зазначається, що для проведення ремонтних робіт пішохідного проходу під шляхопроводом по вулиці Олександри Екстер з 4 по 31 березня буде перекритий спуск для пішоходів до станції швидкісного трамваю зі сторони зупинки громадського транспорту «Вулиця Олександри Екстер».
Вхід та вихід на зупинку швидкісного трамваю буде здійснюватися з протилежної сторони шляхопроводу зі сторони вулиці Оноре де Бальзака.
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