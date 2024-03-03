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У Києві обмежать рух пішоходів поблизу станції швидкісного трамваю «Олександри Екстер»

09:47, 3 березня 2024
Один із спусків до станції швидкісного трамваю «Олександри Екстер» перекриють до кінця березня.
У Києві обмежать рух пішоходів поблизу станції швидкісного трамваю «Олександри Екстер»
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Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що рух пішоходів поблизу станції швидкісного трамваю «Олександри Екстер» буде тимчасово обмежено. Про це йдеться у пресслужбі КК.

Зазначається, що для проведення ремонтних робіт пішохідного проходу під шляхопроводом по вулиці Олександри Екстер з 4 по 31 березня буде перекритий спуск для пішоходів до станції швидкісного трамваю зі сторони зупинки громадського транспорту «Вулиця Олександри Екстер».

Вхід та вихід на зупинку швидкісного трамваю буде здійснюватися з протилежної сторони шляхопроводу зі сторони вулиці Оноре де Бальзака.

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