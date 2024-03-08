Документы на должность главы Государственной судебной администрации подали уже шесть кандидатов

Документы подали руководители территориальных управлений Государственной судебной администрации.

Кандидатов на должность главы Государственной судебной администрации стало несколько больше. По состоянию на 8 марта документы подали уже шесть кандидатов:

Дейнека Виктор Степанович – начальник Территориального управления Государственной судебной администрации в Львовской области

Дзюбенко Александр Леонидович – начальник Территориального управления Государственной судебной администрации в Полтавской области

Легостаев Иван Николаевич – начальник Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Днепр).

Новикова Тамара Вадимовна – судья Черкасского окружного административного суда

Палюх Елена Петровна – до февраля 2024 работала на должности заведующего сектором менеджмента активов Западного межрегионального территориального управления АРМА (г. Львов).

Ромашкина Оксана Александровна – до февраля 2022 года начальник Павлоградского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в Павлоградском районе Днепропетровской области Напомним, что Высший совет правосудия 7 марта решил продлить срок подачи документов для участия в отборе на должность главы Государственной судебной администрации до 22 марта 2024 года.

Документы в электронной форме кандидаты могут подать до 24:00, а лично – до 15:00 22 марта.

«Судебно-юридическая газета» подробно сообщала об условиях отбора, а также о квалификационных требованиях к кандидатам.

Требования к кандидатам следующие:

1. Образование – высшее образование в области знаний «Право», или «Публичное управление и администрирование», или «Управление и администрирование», степень высшего образования – магистр степень высшего образования – не ниже магистра (или специалиста).

2. Опыт работы – общий стаж работы – не менее семи лет; опыт работы на должностях государственной службы категории «А» или «Б» или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в соответствующей сфере – не менее трех лет.

3. Владение государственным языком – свободное владение государственным языком.

4. Владение иностранным языком – владение иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы.

Согласно условиям отбора, глава Государственной судебной администрации Украины будет назначен на должность временно, по срочному трудовому договору, до назначения на эту должность победителя конкурса, но не более чем на 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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