Практика судов
  1. В Украине

В Дії стартовало голосование за участников национального жюри Евровидения-2024

15:33, 25 марта 2024
С 25 марта по 1 апреля украинцы могут выбрать жюри Евровидения-2024.
В Дії стартовало голосование за участников национального жюри Евровидения-2024
Источник фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении "Дія" стартовало голосование за национальное жюри "Евровидения-2024", которое будет представлять Украину на международном конкурсе в Мальме, сообщило Министерство цифровой трансформации.

Пять наиболее поддержанных кандидатов станут членами национального жюри и будут определять, сколько баллов получат исполнители из других стран от Украины.

Голосование в приложении "Дія" продлится с 25 марта по 1 апреля до 10:00. Участие в голосовании могут принять все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого нужно выбрать раздел "Сервисы" в приложении и выбрать "Опрос", где можно отдать голос за одного из 10 кандидатов.

Среди кандидатов на члены национального жюри "Евровидения-2024" из Украины: FIЇNKA, Алексей Бондаренко, Александр Вареница, Ирина Горовая, Елена Коляденко, Макс Нагорняк, Анна Свиридова, Константин Томильченко, Елена Тополя (Alyosha) и Евгений Триплов.

Согласно правилам конкурса, состав национального жюри будет объявлен 11 мая, в день гранд-финала "Евровидения-2024" в Мальме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дія

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
На государственной службе необходимо внедрять искусственный интеллект – НАДС

В НАДС ищут способы повышения качества управленческих процессов на публичной службе.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram

Группа народных депутатов от разных фракций внесла законопроект о регулировании Telegram и других социальных сетей в Украине.

Должностной оклад 37 939 грн – Аппарат Верховного Суда ищет специалистов

В Верховный Суд требуются специалисты по правовой аналитике и обеспечению перевода материалов Европейского суда по правам человека и Суда ЕС.

Украина рассмотрит возможность введения накопительной пенсии – меморандум с МВФ

Меморандум с МВФ предусматривает возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда для этого будут созданы условия.

Кто претендует на должность главы Государственной судебной администрации: список

Среди претендентов на должность – трое действующих руководителей территориальных управлений ГСА.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    голова Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Руслан Котелевський
    Руслан Котелевський
    заступник голови Одеського апеляційного суду