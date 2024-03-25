В Дії стартовало голосование за участников национального жюри Евровидения-2024

С 25 марта по 1 апреля украинцы могут выбрать жюри Евровидения-2024.

Источник фото: ukrinform

В приложении "Дія" стартовало голосование за национальное жюри "Евровидения-2024", которое будет представлять Украину на международном конкурсе в Мальме, сообщило Министерство цифровой трансформации.

Пять наиболее поддержанных кандидатов станут членами национального жюри и будут определять, сколько баллов получат исполнители из других стран от Украины.

Голосование в приложении "Дія" продлится с 25 марта по 1 апреля до 10:00. Участие в голосовании могут принять все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого нужно выбрать раздел "Сервисы" в приложении и выбрать "Опрос", где можно отдать голос за одного из 10 кандидатов.

Среди кандидатов на члены национального жюри "Евровидения-2024" из Украины: FIЇNKA, Алексей Бондаренко, Александр Вареница, Ирина Горовая, Елена Коляденко, Макс Нагорняк, Анна Свиридова, Константин Томильченко, Елена Тополя (Alyosha) и Евгений Триплов.

Согласно правилам конкурса, состав национального жюри будет объявлен 11 мая, в день гранд-финала "Евровидения-2024" в Мальме.

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