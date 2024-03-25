Практика судів
  1. В Україні

В Дії стартувало голосування за учасників національного журі Євробачення-2024

15:33, 25 березня 2024
З 25 березня до 1 квітня українці можуть обрати журі Євробачення-2024.
В Дії стартувало голосування за учасників національного журі Євробачення-2024
Джерело фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В додатку «Дія» стартувало голосування за національне журі «Євробачення-2024», яке буде представляти Україну на міжнародному конкурсі в Мальме, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

П'ять найбільш підтриманих кандидатів стануть членами національного журі та визначатимуть, скільки балів отримають виконавці з інших країн від України.

Голосування у застосунку «Дія» триватиме з 25 березня до 1 квітня до 10:00. Участь у голосуванні можуть взяти всі бажаючі віком від 14 років. Для цього потрібно вибрати розділ «Сервіси» у застосунку та обрати «Опитування», де можна віддати голос за одного з 10 кандидатів.

Серед кандидатів на члени національного журі «Євробачення-2024» з України: FIЇNKA, Олексій Бондаренко, Олександр Варениця, Ірина Горова, Олена Коляденко, Макс Нагорняк, Анна Свиридова, Костянтин Томільченко, Олена Тополя (Alyosha) і Євген Тріплов.

Згідно з правилами конкурсу, склад національного журі буде оголошено 11 травня, у день гранд-фіналу «Євробачення-2024» в Мальме.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За привласнення державних функцій пропонують карати довічним позбавленням волі з конфіскацією

Депутати від «Слуги народу» Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроект про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.

На державній службі необхідно застосовувати штучний інтелект – НАДС

У НАДС шукають способи підвищення якості управлінських процесів на публічній службі.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про регулювання Telegram

Група народних депутатів від різних фракції внесла законопроект про регулювання Telegram та інших соціальних мереж в Україні.

Посадовий оклад 37 939 грн – Апарат Верховного Суду шукає фахівців

Верховний Суд потребує фахівців з правової аналітики та забезпечення перекладу матеріалів Європейського суду з прав людини та Суду ЄС.

Україна розгляне можливість запровадження накопичувальної пенсії – меморандум з МВФ

Меморандум с МВФ передбачає можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли для цього будуть створені умови.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    голова Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Руслан Котелевський
    Руслан Котелевський
    заступник голови Одеського апеляційного суду