В Дії стартувало голосування за учасників національного журі Євробачення-2024

З 25 березня до 1 квітня українці можуть обрати журі Євробачення-2024.

Джерело фото: ukrinform

В додатку «Дія» стартувало голосування за національне журі «Євробачення-2024», яке буде представляти Україну на міжнародному конкурсі в Мальме, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

П'ять найбільш підтриманих кандидатів стануть членами національного журі та визначатимуть, скільки балів отримають виконавці з інших країн від України.

Голосування у застосунку «Дія» триватиме з 25 березня до 1 квітня до 10:00. Участь у голосуванні можуть взяти всі бажаючі віком від 14 років. Для цього потрібно вибрати розділ «Сервіси» у застосунку та обрати «Опитування», де можна віддати голос за одного з 10 кандидатів.

Серед кандидатів на члени національного журі «Євробачення-2024» з України: FIЇNKA, Олексій Бондаренко, Олександр Варениця, Ірина Горова, Олена Коляденко, Макс Нагорняк, Анна Свиридова, Костянтин Томільченко, Олена Тополя (Alyosha) і Євген Тріплов.

Згідно з правилами конкурсу, склад національного журі буде оголошено 11 травня, у день гранд-фіналу «Євробачення-2024» в Мальме.

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