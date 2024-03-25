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З’явилися відео з ліквідації наслідків атаки росіян в Печерському районі столиці

12:55, 25 березня 2024
За попередніми даними, в результаті обстрілів в Печерському районі 5 постраждалих.
З’явилися відео з ліквідації наслідків атаки росіян в Печерському районі столиці
Джерело фото: ДСНС
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Після ракетної атаки росіян 25 березня рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої триповерхової будівлі у Печерському районі Києва, що була одним з приміщень (спортивного призначення) державного навчального закладу. В сусідніх житлових будинках пошкоджені вікна.

Як повідомили в КМДА, наразі 5 постраждалих. Із них двоє – в лікарні. «Трьом медики надали допомогу на місці. Двох – госпіталізували», – йдеться в повідомленні.

Раніше рятувальники показали наслідки атаки росіян в різних районах Києва.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі.

Також зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах.

В мережі показали відео ліквідації наслідків атаки росіян.

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