Появились видео с ликвидации последствий атаки россиян в Печерском районе столицы

После ракетной атаки россиян 25 марта спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного трехэтажного здания в Печерском районе Киева, которое было одним из помещений (спортивного назначения) государственного учебного заведения. В соседних жилых домах повреждены окна.
Как сообщили в КГГА, сейчас 5 пострадавших. Из них двое - в больнице. "Трем медики оказали помощь на месте. Двух - госпитализировали", - говорится в сообщении.
Ранее спасатели показали последствия атаки россиян в разных районах Киева.
Напомним, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе.
Также зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах.
В сети показали видео ликвидации последствий атаки россиян.
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