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Вибухи в Києві: зафіксовано падіння уламків в трьох районах столиці

11:03, 25 березня 2024
У Києві екстрені служби прямують у Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони.
Вибухи в Києві: зафіксовано падіння уламків в трьох районах столиці
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У понеділок вранці, 25 березня, у Києві майже одразу після оголошення повітряної тривоги сталася серія вибухів. КМВА повідомила про активізацію сил протиповітряної оборони та закликала місцевих мешканців перебувати в укриттях до закінчення тривоги. У соцмережах користувачі поширюють повідомлення про спостереження диму над містом.

Мер міста Віталій Кличко повідомив про виклики екстрених служб у райони Печерськ, Солом'янка та Дніпро столиці. Підрозділи аварійно-рятувальних служб вже вирушили на місце подій, щоб надати допомогу та виявити причини вибухів.

«Виклики екстрених служб у Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи аварійно-рятувальних служб прямують на місця», – сказав Кличко.

За даними КМДА, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі.

Також зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах.

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