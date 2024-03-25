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Атака на Київ: уламки ракет упали в Печерському районі, пошкоджено житловий будинок

10:57, 25 березня 2024
Також зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах.
Атака на Київ: уламки ракет упали в Печерському районі, пошкоджено житловий будинок
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Під час повітряної тривоги 25 березня у Києві пролунали потужні вибухи.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі.

«Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються», - зазначив він.

Також зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах.

Мер Віталій Кличко уточнив, що наразі виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця.

Пабліки зазначають, що, ймовірно, постраждав будинок у районі Новопечерських Липок. Під завалами можуть бути люди.

ОНОВЛЕНО:

Згодом Кличко додав, що у Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. Екстрені служби працюють на місці. Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці.

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