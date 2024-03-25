Атака на Киев: обломки ракет упали в Печерском районе, поврежден жилой дом

Также зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах.

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Во время воздушной тревоги 25 марта в Киеве прогремели мощные взрывы.

Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что По предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе.

«Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место происшествия. Данные уточняются», – отметил он.

Также зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах.

Мэр Виталий Кличко уточнил, что вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. Подразделения направляются на места.

Паблики отмечают, что предположительно пострадал дом в районе Новопечерских Липок. Под завалами могут находиться люди.

ОБНОВЛЕНО:

Впоследствии Кличко добавил, что в Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании. Экстренные службы работают на месте. Теперь обнаружили одну пострадавшую. Ей медики оказали помощь на месте.

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