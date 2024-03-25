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В Польше предполагают о новых инцидентах с российскими ракетами во время атак по Украине

11:37, 25 марта 2024
Польша готова к возможным инцидентам с нарушением российскими ракетами воздушного пространства - заявил спикер Сейма.
В Польше предполагают о новых инцидентах с российскими ракетами во время атак по Украине
Источник фото: PAP
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Как сообщалось, что во время воздушной тревоги в ночь на 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши на 39 секунд, а затем развернулась и улетела в сторону Львова.

Польские военные решили не сбивать российскую ракету, которая пересекла границу, понимая, что она покинет воздушное пространство Польши, а попытка сбить ракету составляла бы риск для местного населения.

Спикер польского парламента Шимон Головня заявил, что возможность инцидентов с нарушением ракетами российского воздушного пространства Польши может продолжаться и в будущем. Он высказал это мнение в контексте продолжающейся войны в Украине.

Об этом сообщает PolskieRadio.

"Пока продолжается война в Украине, такие инциденты, как нарушение польского воздушного пространства российскими ракетами, скорее всего, будут происходить и в дальнейшем", - сказал Головня.

По словам спикера Сейма, основной приоритетной целью для страны является обеспечение безопасности и развитие систем для предотвращения потенциальных угроз. Он подчеркнул, что на это следует тратить "ни сил, ни средств".

"Самое главное - умеем ли мы реагировать на такие ситуации, и оказалось, что умеем", - добавил он.

Головня также отметил, что любые меры, связанные с перехватом и сбиванием ракет, нарушающих воздушное пространство Польши, должны проводиться таким образом, чтобы избежать опасности для гражданского населения.

"Сбить такую ракету означает, что ее обломки должны куда-то упасть, это становится неконтролируемым и гораздо более сложным процессом. Я абсолютно убежден, что армия вела себя здесь именно так, как и должна была вести себя", - подчеркнул Головня.

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Польща

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