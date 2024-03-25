НАПК будет участвовать в разработке рекомендаций по улучшению системы оборонных закупок в рамках рабочей группы Украины и НАТО

Посторонняя группа будет разрабатывать рекомендации по усовершенствованию системы оборонных закупок Украины, которые должны быть утверждены на Вашингтонском саммите Альянса в июле 2024 года.

Национальное агентство по предотвращению коррупции примет участие в разработке рекомендаций по улучшению системы оборонных закупок в рамках рабочей группы Украины и НАТО.

Соответствующая инаугурационная конференция Стратегического обзора системы оборонных закупок Украины на базе Агентства по поддержке и поставкам (NSPA) состоялась в Люксембурге. Об этом сообщает НАПК.

Это один из ведущих проектов Комплексного пакета помощи НАТО для Украины, направленный на помощь нашему государству в реформировании системы оборонных закупок для ее согласования со стандартами НАТО.

От Украины в мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Национального института стратегических исследований и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

На конференции НАПК представляла Марта Ивашкив, руководитель отдела по внедрению международных стандартов безопасности и обороны Управления формирования политики добродетели в сфере безопасности и обороны. Она приняла участие в первом учредительном заседании рабочей группы. Эта рабочая группа совместно с экспертами из Украины и государств-членов НАТО будет разрабатывать рекомендации по усовершенствованию системы оборонных закупок Украины, которые должны быть утверждены на Вашингтонском саммите Альянса в июле 2024 года.

Со стороны Североатлантического союза присутствовали, в частности, генеральный менеджер Агентства НАТО по поддержке и снабжению Стейси Каммингс и помощник генерального секретаря НАТО по операциям Том Гофус.

«Стратегический обзор оборонных закупок станет основным инструментом улучшения уже начатой Украиной реформы и позволит перенять опыт и имплементировать лучшие практики стран-членов НАТО в этой сфере», - отметила Марта Ивашкив.

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