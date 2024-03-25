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НАЗК братиме участь у розробці рекомендацій щодо покращення системи оборонних закупівель в межах робочої групи України та НАТО

13:45, 25 березня 2024
Побоча група напрацьовуватиме рекомендації щодо удосконалення системи оборонних закупівель України, які мають бути затверджені на Вашингтонському саміті Альянсу в липні 2024 року.
НАЗК братиме участь у розробці рекомендацій щодо покращення системи оборонних закупівель в межах робочої групи України та НАТО
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Національне агентство з питань запобігання корупції братиме участь у розробці рекомендацій щодо покращення системи оборонних закупівель в межах робочої групи України та НАТО.

Відповідна інавгураційна конференція Стратегічного огляду системи оборонних закупівель України на базі Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA) відбулась у Люксембурзі. Про це повідомляє НАЗК.

Зазначається, що це один із провідних проектів Комплексного пакету допомоги НАТО для України, спрямований на допомогу нашій державі в реформуванні системи оборонних закупівель для її узгодження зі стандартами НАТО.

Від України у заході взяли участь представники Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, Комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, апарату Ради національної безпеки і оборони України, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Національного інституту стратегічних досліджень та Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

На конференції НАЗК представляла Марта Івашків, керівник відділу впровадження міжнародних стандартів безпеки і оборони Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони. Вона взяла участь в першому установчому засіданні робочої групи. Ця робоча група  спільно з експертами з України та держав-членів НАТО напрацьовуватиме рекомендації щодо удосконалення системи оборонних закупівель України, які мають бути затверджені на Вашингтонському саміті Альянсу в липні 2024 року.

З боку Альянсу були присутні, зокрема, генеральний менеджер Агенції НАТО з підтримки та постачання Стейсі Каммінгс та помічник Генерального секретаря НАТО з операцій Том Гофус.

«Стратегічний огляд оборонних закупівель стане основним інструментом покращення вже розпочатої Україною реформи та дасть можливість перейняти досвід та імплементувати найкращі практики країн-членів НАТО у цій сфері», - зазначила Марта Івашків.

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