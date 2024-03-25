Українці зможуть через Дію подавати заявки на компенсацію збитків, завданих росією

Українці отримають доступ до міжнародного Реєстру збитків через додаток «Дія».

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Українське населення тепер матиме можливість подавати заявки через мобільний додаток «Дія» до міжнародного Реєстру про відшкодування збитків, завданих внаслідок російської агресії. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Угода про обмін електронними даними, підписана між відомствами, дозволить українським громадянам подавати заявки через застосунок «Дія», що є історичним подією у міжнародному обміні даними. Ця послуга буде доступна як на веб-порталі, так і в мобільному додатку «Дія».

«Дія стала одним з головних цифрових інструментів відбудови. Спершу ми запустили сервіс Повідомлення про пошкоджене майно, потім спільно з Мінвідновлення – Реєстр про пошкоджене та зруйноване майно, а згодом – сервіс єВідновлення. Подання заяв через Дію до міжнародного Реєстру збитків – важливий крок для фіксації збитків та підтвердження усіх втрат, завданих росією. Дія стає важливою частиною передачі і відображення масштабів збитків, щоб в подальшому запустити компенсаційний механізм», – зазначив Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Перший етап почнеться у квітні 2024 року: українці зможуть формувати заявки про пошкоджене або зруйноване житлове майно за наявності Акту про обстеження від місцевої влади. Поступово планується розширення можливостей подання заяв до Реєстру збитків навіть у випадках, коли особа не зверталася до місцевої влади.

Крім того, згодом буде розширено перелік категорій збитків, завданих через агресію російської федерації. Заяви через «Дію» можна буде подати стосовно таких видів збитків, як завдана шкода життю та здоров'ю, примусове переміщення та вимушене переселення, злочини катування та сексуального насильства, а також інші ушкодження та завдані збитки.

У майбутньому заяви про завдану шкоду бізнесу та інфраструктурі зможуть подати також юридичні особи та держава.

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