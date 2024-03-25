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Украинцы смогут через Дію подавать заявки на компенсацию ущерба, нанесенного россией

14:21, 25 марта 2024
Украинцы получат доступ к международному Реестру убытков через приложение "Дія".
Украинцы смогут через Дію подавать заявки на компенсацию ущерба, нанесенного россией
Источник фото: mezha.media
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Украинское население теперь будет иметь возможность подавать заявки через мобильное приложение "Дія" в международный Реестр о возмещении убытков, причиненных в результате российской агрессии. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Соглашение об обмене электронными данными, подписанное между ведомствами, позволит украинским гражданам подавать заявки через приложение "Дія", что является историческим событием в международном обмене данными. Эта услуга будет доступна как на веб-портале, так и в мобильном приложении "Дія".

"Дія стала одним из главных цифровых инструментов восстановления. Сначала мы запустили сервис Сообщение о поврежденном имуществе, затем совместно с Минвосстановления - Реестр о поврежденном и разрушенном имуществе, а затем - сервис еВідновлення. Подача заявлений через Дію в международный Реестр убытков - важный шаг для фиксации убытков и подтверждения всех потерь, причиненных Россией. Дія становится важной частью передачи и отображения масштабов убытков, чтобы в дальнейшем запустить компенсационный механизм", - отметил Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий, Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Первый этап начнется в апреле 2024 года: украинцы смогут формировать заявки о поврежденном или разрушенном жилом имуществе при наличии Акта об обследовании от местных властей. Постепенно планируется расширение возможностей подачи заявлений в Реестр убытков даже в случаях, когда лицо не обращалось к местным властям.

Кроме того, впоследствии будет расширен перечень категорий убытков, причиненных из-за агрессии российской федерации. Заявления через "Дію" можно будет подать в отношении таких видов ущерба, как причиненный вред жизни и здоровью, принудительное перемещение и вынужденное переселение, преступления пыток и сексуального насилия, а также другие повреждения и причиненный ущерб.

В будущем заявления о причиненном ущербе бизнесу и инфраструктуре смогут подать также юридические лица и государство.

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Дія

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