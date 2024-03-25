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Президент Латвии призвал союзников по НАТО вернуть обязательный призыв на военную службу

10:45, 25 марта 2024
Эдгарс Ринкевичс добавил, что призыв поможет создать более дееспособные резервные силы для сдерживания рф.
Президент Латвии призвал союзников по НАТО вернуть обязательный призыв на военную службу
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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал европейских союзников по НАТО вернуть обязательный призыв на военную службу на фоне угроз со стороны рф. Об этом сообщает Financial Times .

По его словам, странам Европы следует вернуться к уровню оборонных расходов «времен холодной войны», а также обсудить вопрос возвращения призыва на службу.

Он добавил, что «существует потребность в серьезной дискуссии о призыве».

Вместе с тем Ринкевичс признает, что военное руководство предпочитает иметь полностью профессиональные вооруженные силы, а призыв может оказаться «непопулярным».

Никто не хочет воевать. Но проблема в том, что никто тоже не хочет, чтобы на него напали. И никто не хочет видеть, как здесь повторяется ситуация в Украине», – сказал президент Латвии, добавив, что призыв поможет создать более дееспособные резервные силы для сдерживания рф.

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