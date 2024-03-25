Президент Латвии призвал союзников по НАТО вернуть обязательный призыв на военную службу

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал европейских союзников по НАТО вернуть обязательный призыв на военную службу на фоне угроз со стороны рф. Об этом сообщает Financial Times .
По его словам, странам Европы следует вернуться к уровню оборонных расходов «времен холодной войны», а также обсудить вопрос возвращения призыва на службу.
Он добавил, что «существует потребность в серьезной дискуссии о призыве».
Вместе с тем Ринкевичс признает, что военное руководство предпочитает иметь полностью профессиональные вооруженные силы, а призыв может оказаться «непопулярным».
Никто не хочет воевать. Но проблема в том, что никто тоже не хочет, чтобы на него напали. И никто не хочет видеть, как здесь повторяется ситуация в Украине», – сказал президент Латвии, добавив, что призыв поможет создать более дееспособные резервные силы для сдерживания рф.
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