Президент Латвії закликав союзників по НАТО повернути обов'язковий призов на військову службу

Едгарс Рінкевичс додав, що призов допоможе створити більш дієздатні резервні сили для стримування рф.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав європейських союзників по НАТО повернути обов'язковий призов на військову службу на тлі загроз з боку рф. Про це повідомляє Financial Times.

За його словами, країнам Європи потрібно повернутися до рівня оборонних витрат «часів холодної війни», а також обговорити питання повернення призову на службу.

Від додав, що «існує потреба в серйозній дискусії про призов».

Разом з тим, Рінкевичс визнає, що військове керівництво воліє мати повністю професійні збройні сили, а призов може виявитися «непопулярним».

«Ніхто не хоче воювати. Але проблема в тому, що ніхто також не хоче, щоб на нього напали. І ніхто не хоче бачити, як тут повторюється ситуація в Україні», – сказав президент Латвії, додавши, що призов допоможе створити більш дієздатні резервні сили для стримування рф.

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