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Президент Латвії закликав союзників по НАТО повернути обов'язковий призов на військову службу

10:45, 25 березня 2024
Едгарс Рінкевичс додав, що призов допоможе створити більш дієздатні резервні сили для стримування рф.
Президент Латвії закликав союзників по НАТО повернути обов'язковий призов на військову службу
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Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав європейських союзників по НАТО повернути обов'язковий призов на військову службу на тлі загроз з боку рф. Про це повідомляє Financial Times.

За його словами, країнам Європи потрібно повернутися до рівня оборонних витрат «часів холодної війни», а також обговорити питання повернення призову на службу.

Від додав, що «існує потреба в серйозній дискусії про призов».

Разом з тим, Рінкевичс визнає, що військове керівництво воліє мати повністю професійні збройні сили, а призов може виявитися «непопулярним».

«Ніхто не хоче воювати. Але проблема в тому, що ніхто також не хоче, щоб на нього напали. І ніхто не хоче бачити, як тут повторюється ситуація в Україні», – сказав президент Латвії, додавши, що призов допоможе створити більш дієздатні резервні сили для стримування рф.

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