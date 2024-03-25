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Командувач підготовки Сухопутних військ ЗСУ Віктор Ніколюк йде у відставку

10:27, 25 березня 2024
Віктор Ніколюк повідомив, що планує взяти керівництво над одним зі зʼєднань та одним із напрямків фронту.
Командувач підготовки Сухопутних військ ЗСУ Віктор Ніколюк йде у відставку
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Генерал-майор Віктор Ніколюк заявив, що йде з посади командувача Командування підготовки Сухопутних військ Збройних сил України. Він побажав своєму наступнику "продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік". 

Також Ніколюк  анонсував, що очолить "одне зі з'єднань та один із напрямків фронту".

"Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом. І все це планую зробити, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту", - написав Генерал-майор у соцмережі.

Зазначимо, що під час служби в лавах ЗСУ командував розвідувальною ротою, танковим батальйоном та механізованим полком в навчальному центрі Десна, був начальником штабу 93-ї ОМБр, а згодом — командиром 92-ї ОМБр.

З жовтня 2021 року по березень 2023 року працював командувачем ОК Північ.

У березні 2023 року був призначений командувачем Командування підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України.

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