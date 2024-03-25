Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Додаткова винагорода поліцейським, яка виплачується на період воєнного стану, враховується при визначенні розміру аліментів, – КЦС ВС

10:09, 25 березня 2024
Постанова уряду, яка дозволяє стягувати аліменти з додаткової винагороди, що виплачується на період воєнного стану, поширює свою дію лише на правовідносини, які виникають із моменту набрання нею чинності, тобто із 16 листопада 2022 року.
Додаткова винагорода поліцейським, яка виплачується на період воєнного стану, враховується при визначенні розміру аліментів, – КЦС ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Додаткова винагорода, що виплачувалася поліцейським на період воєнного стану (30 тис. грн) до 16 листопада 2022 року (дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1263, яка дозволила стягувати аліменти з додаткової винагороди, що виплачується на період воєнного стану), не є одноразовим нерегулярним видом грошового забезпечення, мала постійний характер та належала до видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб.

Такий правовий висновок зробив Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду у справі щодо оскарження бездіяльності державного виконавця та зобов’язання здійснити розрахунок заборгованості зі сплати аліментів на утримання дочки у виконавчому провадженні за період із березня по жовтень 2022 року.

На обґрунтування скарги заявниця зазначила, що в провадженні державного виконавця ДВС перебуває на виконанні виконавче провадження щодо стягнення з батька аліментів на утримання дочки з 3 липня 2013 року до досягнення дитиною повноліття. Батько, як поліцейський, отримував грошове забезпечення, пов’язане з воєнним станом, але з нього державним виконавцем повною мірою не стягувались аліменти.

Скасовуючи ухвалу суду першої інстанції про задоволення скарги, апеляційний суд виходив з того, що постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 року № 1263, яка дозволяє стягувати аліменти з додаткової винагороди, що виплачується на період воєнного стану, поширює свою дію лише на правовідносини, які виникають із моменту набрання нею чинності, тобто із 16 листопада 2022 року.

КЦС ВС скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції, зробивши такі правові висновки.

Відповідно до ст. 81 СК України перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджується КМУ.

Пунктом 1 Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою КМУ від 26 лютого 1993 року № 146, передбачено, що утримання аліментів із працівників провадиться з усіх видів заробітку й додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом.

Постановою КМУ від 11 листопада 2015 року № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» визначено, що грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Пунктом 1 постанови КМУ від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям, під час дії воєнного стану» установлено, що, зокрема, поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30 тис. грн пропорційно в розрахунку на місяць.

Жодним нормативно-правовим актом не визначено, що така додаткова винагорода є грошовим забезпеченням, що не має постійного характеру.

З аналізу вказаних норм випливає, що аліменти мають стягуватися в частці від усіх видів доходу боржника. Тому навіть до прийняття постанови КМУ від 11 листопада 2022 року № 1263 виконавець мав би враховувати всі види надходжень боржника для визначення розміру аліментів. Указаною постановою лише підтверджено необхідність стягнення аліментів з урахуванням додаткової винагороди. Раніше законодавство просто не містило норми про отримання додаткової винагороди, яка виплачується на період воєнного стану.

Тож немає підстав вважати, що законодавець, маючи на меті належне забезпечення дитини для її повноцінного духовного та фізичного розвитку, міг із будь-яких причин не охоплювати аліментними зобов’язаннями додаткову винагороду на період воєнного стану.

Отже, додаткові виплати, які нараховувалися та виплачувалися боржнику відповідно до постанови КМУ від 28 лютого 2022 року № 168 до 16 листопада 2022 року, не є одноразовим нерегулярним видом грошового забезпечення, мали постійний характер та належали до видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб.

Ознайомитись з постановою Верховного Суду від 28 лютого 2024 року у справі № 209/3260/13-ц (провадження № 61-11541св23) можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Галина Третьякова та Мар’яна Безугла пропонують винести питання бронювання, зокрема працівників судів, в окремий закон

Народні депутати Галина Третьякова та Мар’яна Безугла пропонують викласти в іншій редакції норми про надання відстрочки та бронювання чиновників, поліцейських, працівників НАБУ, ДБР, БЕБ, прокурорів, працівників судів і Служби судової охорони

«Це у вас що попало! Це не що попало, а моя позиція» — як Рада правосуддя затверджувала зміни у власному Секретаріаті

У Секретаріаті Вищої ради правосуддя створять нові підрозділи, однак задоволеними залишилися не всі.

Жінка скористалася базою податкової служби, щоб дізнатися, скільки заробив її чоловік, але отримала протокол про корупцію

Кампанія декларування доходів та майна іноді приводить до несподіваних наслідків.

Працівника, який мав бронювання, примусово мобілізували та відправили у військову частину: що вирішив суд

Суд встановив незаконність дій ТЦК та зазначив, що територіальні центри комплектування повинні обов’язково перевіряти наявність бронювання у військовозобов’язаних.

Закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України не встановлює правомірність незаконного поводження з боєприпасами – Верховний Суд

Даний закон не звільняє від відповідальності за придбання і зберігання боєприпасів вдома без дозволу, зазначив Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

sidebar top 300
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    голова Приморського районного суду м. Одеси
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Руслан Котелевський
    Руслан Котелевський
    заступник голови Одеського апеляційного суду