Ураження російського корабля Ямал: в розвідці розповіли подробиці

Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму.

Фото: ГУР

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У тимчасово окупованому Севастополі 23 березня був атакований великий десантний корабель рф Ямал. Ушкодження судна критичні. Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що було нанесено удар по 13-му судноремонтному заводу ЧФ рф у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога Ямал.

За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК Ямал носить критичний характер - пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

"Окупанти відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", - повідомили в українській розвідці.

Раніше повідомлялося, що у Криму Сили оборони уразили великі десантні кораблі рф "Ямал" і "Азов".

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