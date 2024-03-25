В Україні відзначають День Служби безпеки

25 березня професійне свято відзначають співробітники Служби безпеки України.

25 березня співробітники Служби безпеки України відзначають професійне свято, яке було встановлено указом Леоніда Кучми від 2001 року. Дату свята обрано через те, що 25 березня 1992 року було ухвалено закон про створення СБУ.

Працівники СБУ займаються контррозвідкою, запобігають терактам, виявляють коригувальників вогню та проводять операції на території ворога. Не рідко при цьому вони ризикують життям.

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк привітав колег зі святом. Він підкреслив що від початку повномасштабного вторгнення рф СБУ щодня б’є ворога у найболючіші точки – Кримський міст, військові кораблі у Чорному морі, танки, системи РЕБ і ППО, нафтопереробні заводи та інші обʼєкти, які працюють на російський військово-промисловий комплект.

"Усе це наші законні цілі, тому що вони несуть війну на українську землю. А СБУ завжди тримає слово і виконує свої обіцянки: бавовна обов’язково з’являється навіть там, де її чекають найменше.

За цей час Служба безпеки знайшла чимало унікальних технологічних рішень. Вони допомагають нам діяти швидко і влучно навіть у глибокому тилу ворога.

Ми проводимо спецоперації на суші й на морі, долаючи сотні кілометрів, притягуємо воєнних злочинців до відповідальності, відбиваємо кібератаки, затримуємо агентів і зрадників.

Робимо все, щоб ворог усвідомив, що на нашій землі – він приречений, а відплата за всі скоєні злочини та кожне зруйноване життя – неминуча", — зазначив Василь Малюк.

Очільник СБУ зазначив, що СБУ і вся Україна зобов’язані виграти цю велику битву, "бо в нашому генетичному коді прописано вміння перемагати".

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