У Харкові на четвертий день після ракетного удару по енергетиці запустили метрополітен

Без світла залишаються до 200 тисяч абонентів міста.

У понеділок, 25 березня, у Харкові запустили метро, яке не працювало після масованого ракетного удару рф 22 березня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне і у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин", - повідомив він.

Очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що наразі від світла відключені до 200 тис. абонентів міста. Графіки відключень світла досі застосовують у Харкові та низці громад області, зокрема, у Мерефянській, Люботинській, Зміївській, Балакліївській, Чугуївській, Ізюмській, Богодухівській та Дергачівській.

Нагадаємо, 22 березня росія випустила по Харківській області щонайменше 18 ракет. Через обстріли було знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції. Місто фактично залишилося без електрики.

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