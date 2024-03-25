В Харькове на четвертый день после ракетного удара по энергетике запустили метрополитен

Без света остаются до 200 тысяч абонентов города.

В понедельник, 25 марта, в Харькове запустили метро, не работавшее после массированного ракетного удара рф 22 марта. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Наши энергетики сделали, казалось бы, невероятное и у нас появилась возможность запустить метро. Подземка работает по всем линиям, интервал движения 20 минут", - сообщил он.

Глава ОВА Олег Синегубов добавил, что от света отключены до 200 тысяч абонентов города. Графики отключений света до сих пор применяют в Харькове и ряде общин области, в частности, в Мерефянской, Люботинской, Змиевской, Балаклеевской, Чугуевской, Изюмской, Богодуховской и Дергачевской.

Напомним, 22 марта россия выпустила по Харьковской области не менее 18 ракет. Из-за обстрелов была уничтожена ТЭЦ и все трансформаторные подстанции. Город фактически остался без электричества.

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