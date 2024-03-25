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В рф горела Новочеркасская электростанция: вероятно из-за атаки БПЛА, видео

08:54, 25 марта 2024
Из строя выведены энергоблоки.
В рф горела Новочеркасская электростанция: вероятно из-за атаки БПЛА, видео
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В ночь на понедельник, 25 марта, в Ростовской области рф Новочеркасскую ГРЭС якобы атаковали дроны. Вспыхнул пожар. Об этом пишут росСМИ.

Очевидцы в соцсетях говорят, что слышали много взрывов. 

Также сообщается, что в районе электростанции, расположенной за городом, был виден дым, после чего из Новочеркасска выехали машины экстренных служб.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на трансформаторной подстанции "возник пожар".

Также он заявил об автоматическом отключении двух высоковольтных линий и остановке двух энергоблоков ГРЭС.

Новочеркасская государственная районная электростанция – это крупнейшая теплоэлектростанция и вторая по мощности после Ростовской АЭС электростанция в Ростовской области.

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