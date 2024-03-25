У рф горіла Новочеркаська електростанція: ймовірно через атаку БПЛА, відео

З ладу виведено енергоблоки.

У ніч на понеділок, 25 березня, у Ростовській області рф Новочеркаську ДРЕС нібито атакували дрони. Спалахнула пожежа. Про це пишуть росЗМІ.

Очевидці у соцмережах кажуть, що чули багато вибухів.

Також повідомляється, що у районі електростанції, розташованої за містом, було видно дим, після чого до неї із Новочеркаська виїхали машини екстрених служб.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що на трансформаторній підстанції "виникла пожежа".

Також він заявив про автоматичне відключення двох високовольтних ліній та зупинення двох енергоблоків ДРЕС.

Зазначимо, що Новочеркаська державна районна електростанція – це найбільша теплоелектростанція та друга за потужністю після Ростовської АЕС електростанція у Ростовській області.

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