В Одесі запровадили екстрені відключення світла, зупинився міський транспорт

Ворог вкотре атакував енергооб’єкт в Одесі.

фото з відкритих джерел

У ніч на 25 березня російські війська пошкодили один із високовольтних енергообʼєктів «Укренерго» в Одесі. Через це без світла залишилися жителі Пересипського району. Про це повідомили у ДТЕК.

Енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури, однак ситуація залишається складною — у місті й області запроваджують екстрені відключення світла.

Щоб зменшити навантаження на мережу, сьогодні в Одесі не працюватиме електротранспорт, також обмежено споживання промисловості.

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