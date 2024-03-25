Теракт у «Крокус Сіті»: суд у рф обрав запобіжний захід чотирьом підозрюваним

Їх відправили в СІЗО до 22 травня.

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Басманний суд москви обрав запобіжний захід чотирьом підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокус Сіті Холлі" 22 березня: Мірзоєв Далерджон Баротович, Рачабалізода Саідакрамі Муродалі, Мухаммадсобір Файзов та Фарідуні Шамсідін.

Їх арештували на два місяці ‒ до 22 травня. Усі вони начебто є громадянами Таджикистану, пишуть росзмі.

Їм висунуто звинувачення у теракті у складі групи осіб.

За російськими законами, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у ГУР відреагували на заяву фсб, що підозрювані у стрялянині в «Крокус Сіті Хол» нібито хотіли втекти до України.

Крім того, в МЗС України прокоментували теракт в ТЦ у Підмосков'ї.

Також раніше повідомлялося, у США підтвердили причетність ІДІЛ до теракту в «Крокус Сіті Хол».

Додамо, в Офісі Президента заявили, що спроби рф підключити Україну до теракту – абсолютно неспроможні.

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