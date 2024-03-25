Теракт в «Крокус Сити»: суд в рф избрал меру пресечения четырем подозреваемым

Их отправили в СИЗО до 22 мая.

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Басманный суд москвы избрал меру пресечения четырем подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холли" 22 марта. Их арестовали на два месяца – до 22 мая. Все они вроде бы являются гражданами Таджикистана, пишут россме.

Мирзоев Далерджон Баротович, Рачабализода Саидакрами Муродали, Мухаммадсобор Файзов и Фаридуни Шамсидин обвиняются в теракте в составе группы лиц. По российским законам, им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в ГУР отреагировали на заявление фсб, что подозреваемые в стрельбе в «Крокус Сити Холл» якобы хотели бежать в Украину.

Кроме того, в МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье.

Также ранее сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холл».

Добавим, в Офисе Президента заявили, что попытки рф подключить Украину к теракту - абсолютно несостоятельны.

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