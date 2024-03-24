Конгресс США может проголосовать за помощь Украине в апреле, — республиканец Майкл Маккол

Конгрессмен Майкл Маккол уверен, что Майк Джонсон вынесет на голосование законопроект о помощи Украине после Пасхи.

Фото: voanews.com

Глава Комитета международных отношений Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон планирует вынести на голосование законопроект о помощи Украине после Пасхи (31 марта). Об этом он сказал в интервью CBS.

«Он предан тому, чтобы вынести это на голосование после Пасхи и мы работаем над этим законопроектом», - сказал Маккол о Джонсоне.

При этом Маккол отказался ответить на вопрос, состоится ли голосование 9 апреля, сразу после возвращения Палаты представителей к работе после пасхальных каникул.

Конгрессмен поделился убеждением, что отказ от поддержки Украины покажет слабость США.

«Если мы проигрываем в Украине, как в Афганистане, проигрываем путину, позволим ему забрать Украину, Молдову, Грузию, покинем наших союзников, как мы это сделали в Афганистане — Это сделает Соединенные Штаты сильнее или слабее? Думаю, слабее», - заявил он.

Ранее сообщалось, что Байден подписал бюджет и призвал Конгресс принять законопроект о поддержке Украины.

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