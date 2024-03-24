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В Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету, которая пересекла границу

21:44, 24 марта 2024
Если бы ракета летела вглубь Польши, могло бы быть принято решение о ее сбитии очередными парами самолетов F-16, заявили в оперативном командовании ВС Польши.
В Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету, которая пересекла границу
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Как сообщалось, что во время воздушной тревоги в ночь на 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши на 39 секунд, а затем развернулась и улетела в сторону Львова.

Польские военные решили не сбивать российскую ракету, которая пересекла границу, понимая, что она покинет воздушное пространство Польши, а попытка сбить ракету составляла бы риск для местного населения. Об этом заявил спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский, передает RMF FM.

По его словам, решение о том, что ракета не будет сбита, принял командующий оперативным командованием ВС Польши.

«Решение базировалось на информации из наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты указывала на то, что она покинет наше воздушное пространство», – отметил Горышевский.

Также он добавил, что попытка сбить ракету составляла бы больший риск для местных жителей.

Как отметил Горышевский, если бы ракета летела в глубь Польши, могло бы быть принято решение о ее сбитии очередными парами самолетов F-16.

Добавим, Польша потребует от рф объяснений в связи с нарушением воздушного пространства российской ракетой.

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