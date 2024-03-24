У Польщі пояснили, чому не збили російську ракету, яка перетнула кордон

Якби ракета летіла вглиб Польщі, могло б бути ухвалене рішення про її збиття черговими парами літаків F-16, заявили у Оперативному командуванні ЗС Польщі.

Як повідомлялося, що під час повітряної тривоги в ніч на 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі на 39 секунд, а потім розвернулась і полетіла у бік Львова.

Польські військові вирішили не збивати російську ракету, яка перетнула кордон, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі, а спроба збити ракету становила б ризик для місцевого населення. Про це заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський, передає RMF FM.

За його словами, рішення про те, що ракета не буде збита, ухвалив командувач оперативного командування ЗС Польщі.

«Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір» – зазначив Горишевський.

Також він додав, що спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців.

Як зазначив Горишевський, якби ракета летіла вглиб Польщі, могло б бути ухвалене рішення про її збиття черговими парами літаків F-16.

Додамо, Польща вимагатиме від рф пояснень у зв'язку з порушенням повітряного простору російською ракетою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.