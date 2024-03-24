У Києві жінка знайшла змію під капотом своєї автівки, відео

З автомобіля рятувальники витягнули молочну змію Кемпбела.

У Києві жінка знайшла під капотом свого транспортного засобу екзотичну змію Кемпбела. Про це повідомили у команді порятунку тварин столиці, які і допомогли жінці витягнути плазуна з машини.

«Репутація у плазунів специфічна, навіть вужики та неотруйні змії не на жарт лякають людей. А тим більш, коли посеред міста у своєму авто людина бачить таку екзотичну красу», — розповіли у команді порятунку тварин Києва.

Зазначається, що попри своє яскраве та дещо загрозливе забарвлення, молочна змія Кемпбела не є отруйною. Вона належить до підвиду молочної змії родини вужевих.

Рятувальники успішно дістали змію з-під капота машини та відвезли її у тимчасовий притулок, поки не знайдеться господар.

Передня частина голови змії Кемпбела має чорний колір, біла смуга досягає скроневої області, іноді далі, залишаючи лише трохи чорного кольору на кінці морди. Забарвлення змії є чергуванням білого, чорного і червоного кольорів. Нерідко можна зустріти особин молочної змії Кемпбелла, у яких чергування кольорів йде чорного з білим, а червоний відсутній.

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