Підвищення пенсії у квітні: частині пенсіонерів перерахують виплати

Деяким пенсіонерам збільшать пенсії вже у квітні.

У квітні громадянам, старшим за 65 років, які мають повний страховий стаж і пенсіонерам, які працюють, перерахують пенсію, передає портал «На пенсії».

З 1 січня 2024 року розмір мінімальної зарплати зріс до 7 100 грн. Тож пенсіонери, старші за 65 років, які мають повний стаж, тепер отримують пенсії не менше ніж 2 840 грн замість 2 680 грн. Це складе 40% від мінімальної зарплати.

Збільшення показника з 1 квітня збільшить мінімальну пенсію для таких осіб до 3 200 грн. Розмір повного стажу для отримання цієї пенсії становить 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Зазначається, що з 1 квітня будуть автоматично перераховані пенсійні виплати працюючих пенсіонерів. Буде враховано їхній оновлений страховий стаж.

Раніше українцям розповіли деталі перерахунку пенсій у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

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