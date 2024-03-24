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ДТЕК втратив половину генерації електроенергії внаслідок російських обстрілів

20:38, 24 березня 2024
Ворог вдарив по двох частинам енергетичної системи України – генеруючій та розподільчій.
ДТЕК втратив половину генерації електроенергії внаслідок російських обстрілів
Фото: freepik.com
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Гендиректор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що російська атака на енергосистему України 22 березня стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, ДТЕК втратив 50% генераційних об'єктів.

«Скільки треба часу і грошей на відновлення – будемо з'ясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць», - сказав він.

Коваленко додав, що росіяни 60 дронами та 90 ракетами обстрілювали енергетичну інфраструктуру кількох регіонів одночасно.

«Ворог бив одразу по двох частинам системи – генеруючій та розподільчій. Якщо почати із першої, то було уражено кілька типів генерації – близько 20 підстанцій та ДніпроГЕС. Багато ударів прийшлося на трансформатори й мережеві вузли, що розподіляють енергію. Тому цю атаку можна вважати комплексною, оскільки вона знижує здатність нашої системи генерувати й передавати», - заявив він.

Раніше ми писали, що у Харкові та області вводять погодинні відключення світла.

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