У Харкові та області вводять погодинні відключення світла: з’явились графіки

Графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти у період із 25 по 31 березня.

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Як відомо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті через обстріли було знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оприлюднив графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня для Харкова та області.

Графіки відключень світла для Харкова:

Шевченківський та Київський райони: з 9:00 до 15:00.

Слобідський, Основянський райони: з 15:00 до 21:00.

Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони: з 21:00 до 03:00

Холодногірський, Новобаварський райони: з 03:00 до 9:00.

Графіки відключень світла для області:

Мереф'янська ТГ, Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00.

Зміївська ТГ, Балакліївська ТГ: з 11:00 до 13:00.

Чугуївська ТГ, Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00.

Богодухівська ТГ, Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.

«Наголошую, що це вимушенний тимчасовий крок. Він потрібен для того, щоб якога більша кількість жителів області мала світло, а підприємства могли працювати», - зазначив Синєгубов.

Також він додав, фахівці продовжують ліквідовувати наслідки прильотів, цілодобово ремонтувати інфраструктуру після обстрілів ворога.

Раніше ми писали, що внаслідок масованої російської атаки у Харкові у п'ятницю, 22 березня, сталися перебої з електропостачанням.

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