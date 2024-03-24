Практика судів
  1. У світі

Польща вирішила посилити військову присутність на східному кордоні

18:50, 24 березня 2024
Збільшення присутності польської армії буде у Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах.
Польща вирішила посилити військову присутність на східному кордоні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що країна посилить присутність військ на сході у прикордонних із Білоруссю та росією, а також Литвою та Україною районах, передає pap.pl

Він уточнив, що збільшення присутності армії буде у Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах.

«Я хочу вас у цьому запевнити, бо це наш сенс існування», – наголосив він.

Косіняк-Камиш зазначив, що минулого тижня відбулось засідання комітету з питань національної безпеки. На ньому, зокрема, «обговорювали ситуацію на польсько-білоруському кордоні, а також фіксацію збільшення кількості спроб незаконного перетину».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України не встановлює правомірність незаконного поводження з боєприпасами – Верховний Суд

Даний закон не звільняє від відповідальності за придбання і зберігання боєприпасів вдома без дозволу, зазначив Верховний Суд.

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу, спростять угоди зі слідством і змінять обрахунок строків досудового розслідування – План Ukraine Facility

Реформи у Плані Ukraine Facility передбачають внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо угод зі слідством, зміну обрахунку строків досудового розслідування, врегулювання криптовалют та створення Реєстру банківських рахунків.

Чи може суд враховувати пояснення обвинуваченого, опитаного поліцією до встановлення факту злочину і без роз’яснення права зберігати мовчання – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо свободи від самовикриття.

Верховний Суд висловився щодо допустимості як доказу відеозапису проведення слідчого експерименту за участю потерпілого

Касаційний кримінальний суд пояснив, коли ненадання стороною обвинувачення протоколу проведення слідчого експерименту за участю потерпілого не може зашкодити справедливому судовому розгляду.

Чоловік перевозив цигарки без марок акцизного податку – Верховний Суд визначив, чи можна застосувати спеціальну конфіскацію до його автомобіля

Верховний Суд назвав правильними висновки судів про застосування спеціальної конфіскації до майна обвинуваченого, а саме автомобіля, який був використаний для перевезення тютюнових виробів і є знаряддям злочину.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

sidebar top 300
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва