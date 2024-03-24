Польща вирішила посилити військову присутність на східному кордоні

Збільшення присутності польської армії буде у Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що країна посилить присутність військ на сході у прикордонних із Білоруссю та росією, а також Литвою та Україною районах, передає pap.pl

Він уточнив, що збільшення присутності армії буде у Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах.

«Я хочу вас у цьому запевнити, бо це наш сенс існування», – наголосив він.

Косіняк-Камиш зазначив, що минулого тижня відбулось засідання комітету з питань національної безпеки. На ньому, зокрема, «обговорювали ситуацію на польсько-білоруському кордоні, а також фіксацію збільшення кількості спроб незаконного перетину».

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