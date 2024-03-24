Практика судів
  1. У світі

У Вірменії озброєні люди увірвалися до відділення поліції, почалася стрілянина

18:32, 24 березня 2024
Невідомі люди зі зброєю увірвалися до одного з поліцейських відділень Єревана.
У Вірменії озброєні люди увірвалися до відділення поліції, почалася стрілянина
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 24 березня, у столиці Вірменії Єревані невідомі люди зі зброєю увірвалися до одного з відділень поліції. Після цього почалася стрілянина із вибухами, передає News.am.

Інцидент стався на півночі Єревана у районі Нор-Норк.

Попередньо відомо про одного пораненого. Припускають, що напад могли влаштувати члени організації «Бойове братство» після того, як понад двадцять учасників сьогодні затримала поліція. Учасники «Бойового братства» вимагали звільнити своїх членів.

За даними видання Armlur, біля відділення поліції вибухнула граната.

На місце події прибув вже спецназ, який розпочав штурм будівлі поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України не встановлює правомірність незаконного поводження з боєприпасами – Верховний Суд

Даний закон не звільняє від відповідальності за придбання і зберігання боєприпасів вдома без дозволу, зазначив Верховний Суд.

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу, спростять угоди зі слідством і змінять обрахунок строків досудового розслідування – План Ukraine Facility

Реформи у Плані Ukraine Facility передбачають внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо угод зі слідством, зміну обрахунку строків досудового розслідування, врегулювання криптовалют та створення Реєстру банківських рахунків.

Чи може суд враховувати пояснення обвинуваченого, опитаного поліцією до встановлення факту злочину і без роз’яснення права зберігати мовчання – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо свободи від самовикриття.

Верховний Суд висловився щодо допустимості як доказу відеозапису проведення слідчого експерименту за участю потерпілого

Касаційний кримінальний суд пояснив, коли ненадання стороною обвинувачення протоколу проведення слідчого експерименту за участю потерпілого не може зашкодити справедливому судовому розгляду.

Чоловік перевозив цигарки без марок акцизного податку – Верховний Суд визначив, чи можна застосувати спеціальну конфіскацію до його автомобіля

Верховний Суд назвав правильними висновки судів про застосування спеціальної конфіскації до майна обвинуваченого, а саме автомобіля, який був використаний для перевезення тютюнових виробів і є знаряддям злочину.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

sidebar top 300
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва