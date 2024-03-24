У Вірменії озброєні люди увірвалися до відділення поліції, почалася стрілянина

Невідомі люди зі зброєю увірвалися до одного з поліцейських відділень Єревана.

У неділю, 24 березня, у столиці Вірменії Єревані невідомі люди зі зброєю увірвалися до одного з відділень поліції. Після цього почалася стрілянина із вибухами, передає News.am.

Інцидент стався на півночі Єревана у районі Нор-Норк.

Попередньо відомо про одного пораненого. Припускають, що напад могли влаштувати члени організації «Бойове братство» після того, як понад двадцять учасників сьогодні затримала поліція. Учасники «Бойового братства» вимагали звільнити своїх членів.

За даними видання Armlur, біля відділення поліції вибухнула граната.

На місце події прибув вже спецназ, який розпочав штурм будівлі поліції.

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