В Армении вооруженные люди ворвались в участок полиции, началась стрельба

Неизвестные люди с оружием ворвались в один из полицейских участков Еревана.

В воскресенье, 24 марта, в столице Армении Ереване неизвестные люди с оружием ворвались в одной из отделений полиции. После этого началась стрельба со взрывамы, передает News.am.

Инцидент произошел на севере Еревана в районе Нор-Норк.

Предварительно известно об одном раненом. Предполагают, что нападение могли устроить члены организации «Боевое братство» после того, как более двадцати участников сегодня были задержаны полицией. Участники «Боевого братства» потребовали освободить своих членов.

По данным издания Armlur, возле отделения полиции взорвалась граната.

На место происшествия прибыл спецназ, который начал штурм здания полиции.

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