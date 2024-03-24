Практика судов
  1. В мире

Польша решила усилить военное присутствие на восточной границе

18:50, 24 марта 2024
Увеличение присутствия польской армии произойдет в Варминско-Мазурском, Подлясском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.
Польша решила усилить военное присутствие на восточной границе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш сообщил, что страна усилит присутствие войск на востоке в приграничных с Беларусью и россией, а также Литвой и Украиной районах, передает pap.pl

Он уточнил, что увеличение присутствия армии произойдет в Варминско-Мазурском, Подлясском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

«Я хочу вас в этом уверить, потому что это наш смысл существования», – подчеркнул он.

Косиняк-Камиш отметил, что на прошлой неделе состоялось заседание комитета по национальной безопасности. На нем, в частности, «обсуждали ситуацию на польско-белорусской границе, а также фиксацию увеличения количества попыток незаконного пересечения».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины не устанавливает правомерность незаконного обращения с боеприпасами – Верховный Суд

Данный закон не освобождает от ответственности за приобретение и хранение боеприпасов на дому без разрешения, отметил Верховный Суд.

В Украине создадут Единый реестр банковских счетов граждан и бизнеса, упростят сделки со следствием и изменят расчет сроков досудебного расследования – План Ukraine Facility

Реформы в Плане Ukraine Facility предусматривают внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс относительно сделок со следствием, изменение исчисления сроков досудебного расследования, урегулирование криптовалют и создание Реестра банковских счетов.

Может ли суд учитывать объяснения обвиняемого, опрошенного полицией до установления факта преступления и без разъяснения права хранить молчание – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по поводу свободы от саморазоблачения.

Верховный Суд высказался по поводу допустимости как доказательства видеозаписи следственного эксперимента с участием потерпевшего

Кассационный уголовный суд объяснил, когда непредоставление стороной обвинения протокола проведения следственного эксперимента с участием потерпевшего не может помешать справедливому судебному разбирательству.

Мужчина перевозил сигареты без марок акцизного налога – Верховный Суд определил, можно ли применить специальную конфискацию к его автомобилю

Верховный Суд назвал правильными выводы судов о применении специальной конфискации к имуществу обвиняемого, а именно автомобиля, использованного для перевозки табачных изделий и являющегося орудием преступления.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

sidebar top 300
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва