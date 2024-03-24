Польша решила усилить военное присутствие на восточной границе

Увеличение присутствия польской армии произойдет в Варминско-Мазурском, Подлясском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш сообщил, что страна усилит присутствие войск на востоке в приграничных с Беларусью и россией, а также Литвой и Украиной районах, передает pap.pl

Он уточнил, что увеличение присутствия армии произойдет в Варминско-Мазурском, Подлясском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

«Я хочу вас в этом уверить, потому что это наш смысл существования», – подчеркнул он.

Косиняк-Камиш отметил, что на прошлой неделе состоялось заседание комитета по национальной безопасности. На нем, в частности, «обсуждали ситуацию на польско-белорусской границе, а также фиксацию увеличения количества попыток незаконного пересечения».

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